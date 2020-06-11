16 Сентября 2020
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Парк XXII Партсъезда (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

Архитектор заверила, что парк XXII Партсъезда в Екатеринбурге сохранит все лучшее

В Екатеринбурге стартовали подготовительные работы для реконструкции парка XXII Партсъезда. Масштабное благоустройство продлится до ноября 2021 года. Обновление одного из любимых мест отдыха екатеринбуржцев проходит в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды", рассчитанной до 2024 года.

Проект предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и систему пересекающих ее поперечных дорожек. Разработчики включили в эскизный проект ряд новшеств для этого парка: пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение.

Как уже писало Накануне.RU, не всех жителей окрестных домов устраивают новации. Некоторые не понимают, зачем нужен летний кинотеатр, японский сад камней или площадки для занятия йогой.

Архитектор Анна Пеленева, руководящая проектной группой отдела градостроительства ООО АПК "Аппарат", отметила, что в основу проекта реконструкции легли исследования состояния зеленых насаждений, мест обитания животных и птиц, а также мнение горожан, в том числе на основе отзывов в соцсетях.

"В парке живут белки и гнездятся птицы. Все места их обитания мы отметили на карте парка. Как и места расположения и состояние около 1500 деревьев и кустарников. Эти работы заняли более двух месяцев. По итогам дендрологи дали свои рекомендации по уходу за насаждениями", – сказала архитектор, которого цитирует официальный портал администрации Екатеринбурга.

Важной частью подготовки проекта, по ее словам, стало социологическое исследование и опрос местных жителей о том, какая инфраструктура нужна им в парке.

"Мы даже просматривали фотографии в социальных сетях, где был отмечен парк, и анализировали то, чем там занимаются местные жители, как описывают парк, о чем в связи с ним мечтают. Вся собранная информация легла в основу разделения парка на основные функциональные зоны по интересам", – говорит Анна Пеленева.

Парк 22 Партсъезда в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Так в проекте появились несколько детских площадок, рассчитанных на разный возраст детей.

По ее словам, площадка для йоги по сравнению с первоначальным проектом была перенесена. Дело в том, что любители асан уже и так активно занимались в парке, просто до этого они клали коврики на землю или траву. Теперь им предложили, по словам Анны Пеленевой, тихое, красивое и удобное место вдали от основных пешеходных маршрутов.

Сад камней тоже перенесли. В итоге он появится рядом с площадкой для йоги. "За необычным для многих горожан названием скрывается многофункциональный арт-объект, представляющий собой композицию из сфер различной формы и размера, выполненных из бетона. Взрослые могли бы использовать его как площадку для фотографирования, а малыши – для игр. В любом случае сад камней станет местом встреч в парке, знаковым объектом", - говорит архитектор.

В результате общения с горожанами решено было отказаться от летнего кинотеатра. Он мог представлять собой навесной экран в зоне амфитеатра. Использовать его планировало городское движение "Кино на крыше", которое собирает горожан на бесплатные киносеансы на свежем воздухе в течение всего лета. Однако жители посчитали, что это неэффективно и очень затратно.

Активисты продолжают вносить различные предложения по изменению проекта. Начало реконструкции несколько отложено, но в мэрии решили, что важно учесть мнение всех жителей и прислушаться к ним.

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Архитектор заверила, что парк XXII Партсъезда в Екатеринбурге сохранит все лучшее

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Теги: парк XXII Партсъезда, Анна Пеленева



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