В Сургуте сотрудники МВД поймали браконьера, вылавливающего краснокнижных рыб

17 мая 2020 г. в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудником отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре, был пойман мужчина, занимающийся выловом "Обского осетра", который внесен в Красную книгу РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, браконьер управлял моторной лодкой, в которой и было обнаружено три живые особи Сибирского осетра Западно-Сибирского подвида "Обский осетр", являющиеся ценным биологическим ресурсом местной фауны. Для своих целей мужчина использовал запрещенное орудие – рыболовную сеть длиной 150 метров.

Особи осетра выпущены в естественную среду обитания. Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).