16 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
На набережной возле полпредства территория оцеплена (2020) | Фото: vk.com/incekb, Павел Большеков

Мигалки, бойцы в бронежилетах: житель Екатеринбурга обнаружил подозрительный предмет в районе полпредства

Ночью в районе екатеринбургской набережной местные жители увидели скопление сотрудников полиции. На берегу Исети рядом с полпредством стояли машины правоохранительных органов с включенными мигалками. Как передает Накануне.RU, информация об этом появилась в социальных сетях.

"На набережной возле полпредства территория оцеплена, бойцы в полном обмундировании и бронежилетах", - написал местный житель Павел.

Как рассказали журналисту Накануне.RU в полиции, никакого криминала в районе резиденции полномочного представителя президента в УрФО не происходило.

"Никакого отношения специальный транспорт, находившийся в районе полпредства, не имеет к самому полпредству. Один из местных жителей обнаружил в том месте подозрительный предмет внешне похожий на боеприпас. На поверку находка оказалась предметом, не представляющим опасность", - отметил в беседе с Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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Мигалки, бойцы в бронежилетах: житель Екатеринбурга обнаружил подозрительный предмет в районе полпредства

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Теги: полиция, Екатеринбург, проверка



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