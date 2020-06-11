Муниципальное предприятие в ЯНАО уличили в занижении объема отходов

В Губкинском муниципальное предприятие "Автодорсервис" поймано на фальсификации данных о принятых твёрдых коммунальных отходах, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Предприятие занимается сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I-IV классов опасности. Прокурорская проверка показала, что программа производственного экологического контроля "Автодорсервиса" не отвечала установленным требованиям.

Учёт обращения с отходами не был полным и достоверным. Расхождения возникли из-за занижения на 3,8 тыс. т веса принятых твёрдых коммунальных отходов. Это привело к неправильному составлению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Природоохранный прокурор внёс главе предприятия представление. Программа изменена, скорректирована сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду. Дополнительно заплачены 222 тыс. руб. Два работника "Автодорсервиса" привлечены к дисциплинарной ответственности.