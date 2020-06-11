В Челябинской области за сутки COVID-19 заразились 122 человека, умерли три пациента

В Челябинской области за сутки у 122 человек подтвержден COVID-19, три пациента скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 367 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 92 человека. За сутки были выписаны из больниц 88 человек, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 187 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло три человека. Это мужчины 60 и 80 лет и женщина 45 лет.