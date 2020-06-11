Исполнительный директор ЗИДа может участвовать в выборах губернатора Прикамья

Исполнительный директор "Машиностроительного завода имени Ф.Э. Дзержинского" Павел Манков планирует принять участие в выборах губернатора Прикамья. Эту информацию он подтвердил "Ъ".

Напомним, выборы состоятся 13 сентября. Также возможными участниками выборов могут стать экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин, гендиректор ООО "Сатурн-Р" Александр Репин, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Махонин стал врио главы Прикамья 6 февраля после того, как Максим Решетников получил повышение и возглавил министерство экономического развития России.

На выборы губернатора он может заявиться в порядке самовыдвижения. Ранее соответствующий закон был принят заксобранием края.