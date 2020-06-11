Ученые: вирус SARS-CoV-2 начал ослабевать

Вирусологи выдвинуоли новую версию о поведении вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную пневмонию. Есть вероятность, что вирус начал ослабевать, становится менее вирулентным. Если это действительно так, то, возможно, человечеству удастся избежать второй волны эпидемии осенью, которую предсказывают почти все санитарные врачи.

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи рассказал в интервью РИА Новости об исследовании, проведенном сотрудниками возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele.

В ходе исследования ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта, а также 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что в начале эпидемии вирусная нагрузка была в разы выше, чем в конце мая.

"Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает. Предположительно, достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что, как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания", - говорит эксперт.

Всего в мире выявлено уже более 7 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений более 400 тыс. человек.