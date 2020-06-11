В США предложили предложили признать Россию спонсором терроризма и ввести "самые жесткие санкции"

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предлагают ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России.

Об этом говорится в докладе по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам.

Антироссийские санкции касаются нефтегазовых проектов, суверенного долга государства и "подконтрольных России лиц" в других странах. Предложено также объявить РФ государством, спонсирующим терроризм, сообщает Regnum.

В документ предлагается также введение ограничений в отношении Ирана и Китая. В то же время он носит рекомендательный характер и не вносится в конгресс как законопроект.

Напомним, еще в 2018 году сенаторы требовали от американского лидера свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против Москвы - от CAATSA до "акта Магнитского", а также решить вопрос о признании РФ "государством - спонсором терроризма".

Ранее американские сенаторы внесли на рассмотрение Сената американского Конгресса проект закона о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".Один из инициаторов законопроекта, сенатор Тед Круз, назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США".