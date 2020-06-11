Скандального схиигумена Сергия ждет суд за фейки о коронавирусе

В уральский суд поступило дело об административном правонарушении Николая Романова, более известного как схиигумен Сергий. Его обвиняют в распространении фейков о коронавирусе.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Романову вменяется часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ – распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей. Административное дело будет рассматриваться 23 июня в Верхней Пышме.

Как уточнили в суде, речь идет о фейках про коронавирус, которые распространял Романов. Теперь за это ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Что касается дела об экстремизме, который Центр Э усмотрел в призывах схиигумена Сергия, оно в суд пока не поступало.

Напомним, Сергий выступал против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме этого, он делал заявления против "путинской коалиции".

После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать. Несмотря на это, он продолжал "выходить в эфир" и записывать видеообращения.