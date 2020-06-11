"Неудовлетворительные результаты". Глава свердловской РЭК покинет пост

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение не продлевать на новый срок контракт Владимира Гришанова на должность председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. С 2015 г. подобное решение принято впервые и связано оно с ненадлежащим исполнением главой РЭК должностных обязанностей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС, свою должность Владимир Гришанов занимал с 2010 г., однако в апреле текущего года его служебный контракт истек. После запроса о согласовании его кандидатуры на новый срок, ФАС России, проанализировав результаты деятельности свердловской РЭК за последние 10 лет, решила оставить запрос без согласия.

Так, в последние годы комиссией часто допускались систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), решения РЭК принимала самостоятельно без должного экономического и правового обоснования. За этот период ФАС неоднократно указывала на отмену установленных тарифов и выдавало предписания об устранении нарушений законодательства.

"Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования осуществляются ФАС России с 2015 года. За этот период процедуру согласования успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов Российской Федерации. Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы", - отметила начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Таким образом, ответственность за деятельность органа полностью лежит на его руководителе. В связи с этим, ведомство пришло к соответствующему выводу.