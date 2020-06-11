Врио главы Иркутской области подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО
Игорь Кобзев (2019) | Фото: kremlin.ru

Врио главы Иркутской области подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора

В избирательной комиссии Иркутской области приняли документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора от врио Игоря Кобзева, сообщают иркутские СМИ. Пока информация об этом отсутствует на официальном сайте избирательной комиссии Иркутской области и на сайте губернатора. 

Игорь Кобзев, бывший заместитель министра МЧС, назначенный президентом врио губернатора в Иркутскую область, решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца. В комиссии напомнили, что для получения статуса зарегистрированного кандидата-самовыдвиженца Кобзеву теперь предстоит в короткий срок собрать и представить подписи иркутских избирателей (минимум - 9 тыс. 307, максимум - 10 тыс. 237).

Кроме того, кандидату предстоит собрать подписи 252 депутатов муниципальных районов и округов, не менее чем в 32 муниципальных округах для преодоления так называемого "муниципального фильтра".

На неделе Накануне.RU рассказывало о решении депутатов Законодательного собрания Иркутской области назначить досрочные выборы губернатора на 13 сентября текущего года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Врио главы Иркутской области подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Кобзев, выборы, самовыдвижение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети