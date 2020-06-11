Врио главы Иркутской области подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора

В избирательной комиссии Иркутской области приняли документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора от врио Игоря Кобзева, сообщают иркутские СМИ. Пока информация об этом отсутствует на официальном сайте избирательной комиссии Иркутской области и на сайте губернатора.

Игорь Кобзев, бывший заместитель министра МЧС, назначенный президентом врио губернатора в Иркутскую область, решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца. В комиссии напомнили, что для получения статуса зарегистрированного кандидата-самовыдвиженца Кобзеву теперь предстоит в короткий срок собрать и представить подписи иркутских избирателей (минимум - 9 тыс. 307, максимум - 10 тыс. 237).

Кроме того, кандидату предстоит собрать подписи 252 депутатов муниципальных районов и округов, не менее чем в 32 муниципальных округах для преодоления так называемого "муниципального фильтра".

На неделе Накануне.RU рассказывало о решении депутатов Законодательного собрания Иркутской области назначить досрочные выборы губернатора на 13 сентября текущего года.