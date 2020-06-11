16 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Проживающие в обсерваторе на Сахалине объявили голодовку

В обсерваторе Сахалина, развернутом на спортивной базе "Восток", находящиеся там люди объявили голодовку.

Они недовольны тем, что им продлевают пребывание в изоляции на неопределенное время и без объяснения причин. При этом находящиеся в обсерваторе не могут дозвониться ни в прокуратуру, ни в Роспотребнадзор, ни губернатору Сахалина.

Люди теряют работу, но, по их словам, власти Сахалина не выдают никаких документов, подтверждающих нахождение в обсерваторе.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отреагировал на голодовку. Как пишет Regnum, он пояснил, что у одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция, из-за этого Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов.

Он также добавил, что часть пациентов в скором времени сможет покинуть помещение. Нескольких человек из близкого круга контактов заболевшего будут переведены в другие изоляторы.

Ранее сахалинцы, помещенные в обсерватор поселка Березняки, устроили бунт. Туристам не понравилось помещение под карантин. 31 марта коллективный карантин для них был отменен.

В апреле несколько сахалинцев сбежали из коронавирусного карантина. Сотрудники ФСБ и МВД вели их поиски круглосуточно.

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Проживающие в обсерваторе на Сахалине объявили голодовку

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Теги: обсерватор, голодовка, сахалин



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