Проживающие в обсерваторе на Сахалине объявили голодовку

В обсерваторе Сахалина, развернутом на спортивной базе "Восток", находящиеся там люди объявили голодовку.

Они недовольны тем, что им продлевают пребывание в изоляции на неопределенное время и без объяснения причин. При этом находящиеся в обсерваторе не могут дозвониться ни в прокуратуру, ни в Роспотребнадзор, ни губернатору Сахалина.

Люди теряют работу, но, по их словам, власти Сахалина не выдают никаких документов, подтверждающих нахождение в обсерваторе.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отреагировал на голодовку. Как пишет Regnum, он пояснил, что у одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция, из-за этого Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов.

Он также добавил, что часть пациентов в скором времени сможет покинуть помещение. Нескольких человек из близкого круга контактов заболевшего будут переведены в другие изоляторы.

Ранее сахалинцы, помещенные в обсерватор поселка Березняки, устроили бунт. Туристам не понравилось помещение под карантин. 31 марта коллективный карантин для них был отменен.

В апреле несколько сахалинцев сбежали из коронавирусного карантина. Сотрудники ФСБ и МВД вели их поиски круглосуточно.