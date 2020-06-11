16 Сентября 2020
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андрей кончаловский, актер, режиссер, продюсер (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Кончаловский назвал Платошкина "идеалистом, которого арест только закалит"

Журналист Андрей Караулов опубликовал на своем YouTube-канале реплику, записанную, судя по всему, во время разговора с режиссером Андреем Кончаловским. Караулов пишет, что Кончаловский назвал лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина "идеалистом, которого арест только закалит".

Напомним, на прошлой неделе суд арестовал Платошкина на два месяца. Политика задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Как выяснилось, его сторонники подавали заявления на проведение законных акций против поправок в Конституцию.

В аудиозаписи, опубликованной Карауловым, Кончаловский говорит: "Этот человек настоящий представитель элиты, тех выдающихся деятелей нашей страны и нашего народа, которые имеют убеждения, которые умеют донести свои убеждения, которые очень аргументированы. Я не совсем бываю с ним согласен. Меня иногда удивляет его юношеский задор".

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Кончаловский назвал Платошкина "идеалистом, которого арест только закалит"

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Теги: андрей кончаловский, андрей караулов, николай платошкин, арест



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