Южноуральцу грозит до 5 лет лишения свободы за кражу 1,5 тонн зерна

В Челябинской области задержали подозреваемого в краже 1,5 тонн зерна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился житель села Еленинка. Он рассказал, что в его ангар незаконно проникли, повредив навесной замок, и украли 1,5 т. зерна. Ущерб превысил 12 тыс. руб.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель села Париж.

Зерно изъято и возвращено владельцу.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.