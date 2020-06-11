16 Сентября 2020
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велосипед, авария (2018) | Фото: ГИБДД по Свердловской области

Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ею ребенка

Экс-чиновница Минобразования Мурманской области, сбившая 12-летнего мальчика на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей за повреждение автомобиля.

Инцидент произошел в июле 2018 года в дачном поселке под Мурманском. Ребенок выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую. Он получил травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга. На автомобиле чиновницы остались царапины и сломалось зеркало.

В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок нарушил правила, так как не имел права ездить по дороге общего пользования.

Как пишет "КП", бывшая сотрудница минобра Лилия Хорунженко в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах.

В прошлом году в Кировской области произошло другое резонансное ДТП: майор полиции Сергей Мельников насмерть сбил 6-летнего мальчика, когда тот ехал на велосипеде.

После этого провели экспертизу крови мальчика, в которой непонятным образом нашли 0,51 промилле алкоголя.

Родственники считают, что дело на местном уровне пытаются замять, и сотрудник полиции хочет уйти от ответственности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели мальчика в ГСУ СК России.

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Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ею ребенка

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Теги: мурманск, дтп, мальчик, велосипед, чиновница



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