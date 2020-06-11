Историк-расчленитель Соколов отказался от услуг нового адвоката

Историк-расчленитель Олег Соколов не стал заключать соглашение с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым. "Адвокат Лукьянов сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1, достичь договоренности не удалось", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Между тем, рассмотрение дело по существу, которое должно было начаться в минувший вторник, было перенесено на 15 июня как раз из-за появления в процессе нового адвоката – ему необходимо было заключить соглашение с подсудимым и ознакомиться вместе с другими членами команды защиты с вещдоками. Прокурор и адвокат потерпевших (семьи аспирантки Ещенко) были против, они считают это затягиванием процесса.

Соколова обвиняют по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот и хранение оружия). По версии следствия (и согласно признательным показаниям самого историка), он убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения. Тело девушки Соколов расчленил и пытался утопить в реке Мойке.

В конце марта суд продлил Соколову меру пресечения в виде ареста до сентября (на полгода). Тогда заседание суда проходило с использованием ВКС, подсудимый находился в СИЗО в Москве – там ему проводили психиатрическую экспертизу.