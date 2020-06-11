Прилетевших из Дубаи 16 свердловчан поместили на изоляцию в обсерватор

Сегодня, 11 июня, вывозной борт авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту "Дубаи – Казань – Екатеринбург", доставил в столицу Урала 61 россиянина.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. После этого 16 свердловчан, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор.

Остальные прибывшие при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.

Напомним, ежедневно в Свердловской области продолжают сотнями выявлять заболевших COVID-19. Тем не менее власти уверяют, что регион уже вышел на первый этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений.