У главы Нефтеюганска подтвердился коронавирус

У главы Нефтеюганска Сергея Дегтярёва диагностирован коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Стали известны результаты моих анализов на коронавирус. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем. Я также нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя удовлетворительно, ушёл на больничный. И.о. главы города – мой заместитель", - написал Дегтярёв на своей странице "ВКонтакте".

Также мэр напомнил, что новая инфекция – не миф, а суровая реальность.