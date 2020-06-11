Анализы ликвидаторов разлива дизеля в Норильске на COVID-19 оказались отрицательными

У ликвидаторов разлива дизельного топлива под Норильском анализы на COVID-19 оказались отрицательными, сообщил на брифинге в четверг, 11 июня, специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Павел Винаков. Он отметил, что тесты были проведены и непосредственным участникам операции, и сотрудникам оперштаба. В ликвидации аварии участвуют несколько сотен человек, спасатели и нефтяники из разных регионов России.

По словам Винакова, завершить основные работы по ликвидации разлива планируется в течение двух недель. Накануне спасатели перешли на новый вид доставки грузов, в том числе емкостей для сбора разлившегося топлива – с помощью сетки на вертолете. Теперь доставка емкостей занимает 20-25 минут вместо нескольких часов.

Также представитель штаба прокомментировал уровень ПДК в реке Амбарной – данные о превышении постоянно меняются. "Уровень ПДК в Амбарной зависит и от ветра в том числе. При изменении ветра пятно может уходить на значительное расстояние, замер из одного и того же места может давать разные результаты. На территории озера Пясино при визуальном осмотре следов ГСМ не обнаружено", - пояснил Винаков.