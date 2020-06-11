16 Сентября 2020
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Конституция РФ В России
Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

СМИ: Путин лично разъяснит поправки в Конституцию

В течение июня российский президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и общероссийское голосование.

Такие совещания уже начались и будут продолжены – логично, что глава государства возвращается к поправкам и на встречах разъясняет их суть, говорят чиновники.

Будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках. В дальнейшем планируется и прямое обращение президента к россиянам, пишут "Ведомости".

Тем временем, инициаторы проекта "НЕТ!", посвященного голосованию против поправок к Конституции, пожаловались в Центризбирком России на сайт 2020og.ru.

Как считают оппозиционеры, вместо пояснения сути поправок, ресурс агитирует за их принятие, и соответствующие фрагменты текста с сайта нужно удалить.

Отмечается, что часть материалов была удалена после подачи жалобы.

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СМИ: Путин лично разъяснит поправки в Конституцию

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Теги: Путин, Конституция



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