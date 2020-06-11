На свердловскую ферму "Бархатные рога" пожаловались из-за ненадлежащего содержания животных

В Свердловской области ведется проверка по обращению местных жителей о возможных нарушениях при содержании животных на ферме "Бархатные рога" в Сысертском районе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, речь идет о ненадлежащем содержании верблюда, медведей и других животных на ферме.

Надзорное ведомство привлечет ветеринаров и проверит данные факты.

Тем временем, депутат Вячеслав Вегнер внёс в заксобрание Свердловской области законопроект о поддержке приютов для животных. Документ позволяет этим учреждениям получать землю для своих нужд без торгов.

Необходимость этого возникла после того, как в прошлом году депутаты Госдумы уточнили правила работы таких организаций. Теперь многие из них перестанут соответствовать требованиям, в частности по необходимой площади.