16 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На свердловскую ферму "Бархатные рога" пожаловались из-за ненадлежащего содержания животных

В Свердловской области ведется проверка по обращению местных жителей о возможных нарушениях при содержании животных на ферме "Бархатные рога" в Сысертском районе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, речь идет о ненадлежащем содержании верблюда, медведей и других животных на ферме.

Надзорное ведомство привлечет ветеринаров и проверит данные факты.

Тем временем, депутат Вячеслав Вегнер внёс в заксобрание Свердловской области законопроект о поддержке приютов для животных. Документ позволяет этим учреждениям получать землю для своих нужд без торгов.

Необходимость этого возникла после того, как в прошлом году депутаты Госдумы уточнили правила работы таких организаций. Теперь многие из них перестанут соответствовать требованиям, в частности по необходимой площади.

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На свердловскую ферму "Бархатные рога" пожаловались из-за ненадлежащего содержания животных

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Теги: животные, ферма



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Развитие сюжета:

Ранее 11.06.2020 12:41 Мск Свердловские власти не нашли нарушений на ферме "Бархатные рога", на которую жаловались жители

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