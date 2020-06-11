В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства автоаварии, в которой пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП произошло на улице Викулова. Водитель "Мазда 3" при повороте налево столкнулся с водителем мопеда "Vento Riva II RX", который двигался во встречном направлении.

Двухколесным транспортным средством управлял 16-летний юноша в мотошлеме. Он был госпитализирован с травмой ноги.

За рулем "Мазды" была 47- летняя женщина.