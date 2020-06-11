16 Сентября 2020
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Квартиры в новостройках подорожают на 10-20%

До конца текущего года цены на жилье в новостройках в России могут вырасти на 10–20%, говорят риэлторы страны.

Причина тому - снижение ипотечных ставок. Так, средняя ставка по ипотеке к концу 2020 года может опуститься ниже 8%. Кроме того, сейчас действует госпрограмма субсидирования ипотеки на первичное жилье до 6,5%.

Как отмечают эксперты, снижение стоимости ипотечных кредитов позволило поддержать спрос и быстро восстановить рынок недвижимости, пишут "Известия".

Ранее стало известно о двукратном росте заявок на ипотеку по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, это произошло в первых числах июня, когда народ "вылез из норы". "Если брать февраль, то у нас на 50% больше заявок", — сказал он.

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Квартиры в новостройках подорожают на 10-20%

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Теги: квартиры, жилье



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