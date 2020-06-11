Российский препарат от коронавируса получат 35 регионов

Поставки препарата "Авифавир" российского производства для лечения коронавируса в регионы начинаются 11 июня.

В ближайшее время лекарство получат 35 субъектов. До конца месяца планируется поставить в больницы страны 60 тыс. курсов препарата. Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом. Назначать препарат будут только в больницах, пишут "Известия".

Как сообщалось, препарат "Авифавир", который считается первым зарегистрированным в России лекарством, показавшим эффективность в клинических испытаниях против коронавируса, будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.