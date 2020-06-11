Ростуризм: отдых внутри страны будет максимально доступным

Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в текущем году.

Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, в этом году впервые запускаются чартеры на Байкал, на Алтай, в Калининград, в Хакасию. Всего прорабатывается несколько десятков направлений "чтобы, начиная с июля, наши граждане могли путешествовать".

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, а до 15 июня регионы должны подготовить планы открытия сезона. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей.

Российское правительство считает, что в июле в стране может начаться внутренний туристический сезон.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, - заявил ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.