16 Сентября 2020
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Общество В России
Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

Ростуризм: отдых внутри страны будет максимально доступным

Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в текущем году.

Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, в этом году впервые запускаются чартеры на Байкал, на Алтай, в Калининград, в Хакасию. Всего прорабатывается несколько десятков направлений "чтобы, начиная с июля, наши граждане могли путешествовать".

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, а до 15 июня регионы должны подготовить планы открытия сезона. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей.

Российское правительство считает, что в июле в стране может начаться внутренний туристический сезон.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, - заявил ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Ростуризм: отдых внутри страны будет максимально доступным

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Теги: Ростуризм, туризм, отдых



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