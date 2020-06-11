США обвинили Россию в преследовании свидетелей Иеговы

Госдепартамент США обвинил российские власти в преследовании свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир" (запрещенные в РФ организации).

"Власти продолжали исполнять постановление Верховного суда от 2017 года, которое запрещает и криминализирует деятельность "Свидетелей Иеговы" как "экстремистскую", производя рейды на места проживания, захватывая личную собственность, задерживая сотни подозреваемых членов и приговаривая отдельных лиц к тюремному заключению",— следует из доклада внешнеполитического ведомства США.

Отмечается, что российские власти "продолжали штрафовать, задерживать и заключать под стражу" представителей других религиозных организаций, пишет "Коммерсант".

Напомним, вскоре в суде начнётся рассмотрение уголовного дела 39-летнего жителя Урая, которому вменяют приверженность идеям запрещённой в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый создал в Урае ячейку "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России". С момента появления до февраля 2019 г. сторонники обвиняемого пропагандировали ценности организации, вербовали новых последователей. В частности, речь шла о разрыве отношений с родными и непризнании органов государственной власти.

За время работы ячейки обвиняемый собрал "пожертвования" на общую сумму в 100 тыс. руб., которые потратил на нужды организации. Расследование в отношении ещё двух участников религиозной группы продолжается. Обвиняемый вину не признал, однако следствие собрало достаточно доказательств. По делу утверждено обвинение, вскоре материалы поступят в суд. Фигуранту грозит до 15 лет колонии.