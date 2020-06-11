16 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Алексей Шапошников (2020) | Фото: duma.mos.ru

Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации депутатов

Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 11 июня рассмотрит декларации депутатов города за 2019 год, в том числе и декларацию спикера Алексея Шапошникова, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".

Доходы Шапошникова за 2019 год составили 1,9 млрд руб. При этом в 2018 году и до этого в декларациях указывались куда более скромные суммы – максимум несколько десятков миллионов. Также выяснилось, что в 2018 году Шапошников внес в уставной капитал некой фирмы 870 млн руб.

Появление миллиардов спикер объяснил продажей акций компании "Северянин". Владение акциями Шапошников, якобы, указывал в закрытой части декларации, доступ к которой имеет комиссия Мосгордумы из депутатов всех фракций и объединений. Спикер сообщил, что возможно проведение проверки его декларации этой комиссией. На время проверки он не собирается складывать с себя полномочия, потому что "уверен в достоверности своей декларации".

Шапошников заявил, что сделка по продаже акций началась в 2018 году, поэтому он уже мог на тот момент позволить себе внести в уставной капитал другой компании 870 млн руб., но закончилась в 2019-м, поэтому и отчитался он о появлении 1,9 млрд руб. только сейчас.

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Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации депутатов

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Теги: Мосгордума, депутаты



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