Сбербанк списывает выплаты на детей в счет долгов

Случаи списания Сбербанком единовременных выплат на детей в счет погашения долгов не являются системными, по ним проводится проверка, сообщает кредитная организация.

Клиенты банка пожаловались на списание в счет задолженности пособий на детей.

Сбербанк отметил, что у него существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, более 11 млн российских семей получили выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. за три дня.

С 1 по 3 июня ПФР перечислил более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как напоминают в ведомстве, заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней с момента подачи. Сами деньги поступают на счет семьи в течение трех рабочих дней.