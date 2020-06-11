В Югре 107 из 186 новых больных коронавирусом переносят инфекцию без симптомов

Опубликованы данные о суточном приросте больных коронавирусом в "тюменской матрешке", об этом сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 34 (до 2 тыс. 47), в Югре – на 186 (до 4 тыс. 7), на Ямале – на 77 (до 2 тыс. 964). В Югре лидеры – Сургутский район (36), Сургут (36), Когалым (31). Из общего количества новых заболевших в Югре 107 пациентов переживают заболевание без симптомов. В Сургутской ОКБ умер 56-летний пациент с подтверждённым коронавирусом. Течение болезни сопровождалось сопутствующими заболеваниями. Стал ли именно COVID-19 непосредственной причиной смерти, не уточняется.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 779 пациентов.