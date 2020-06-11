ВОЗ считает необычной статистику смертей от коронавируса в России

В России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".

Как сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, "безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое". Райан напомнил, что ВОЗ предоставила всем странам единые рекомендации по фиксации смертей от COVID-19, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, большое количество случаев заболевания коронавирусом в России является результатом использования "максимально возможного количества тестов на коронавирус", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом низкий уровень смертности он объяснил "эффективным" здравоохранением. Пресс-секретарь президента в интервью CNN отверг предположения о том, что в стране "манипулируют" со статистикой по COVID-19. Он также отметил, что глава государства Владимир Путин не думает о рейтингах при принятии решений.