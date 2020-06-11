Когда помощь депутата - реальное дело. Как воронежские парламентарии помогают учиться дома, создавать комфорт в кризисном центре и решать вопросы благоустройства школ и садиков

Наступившее лето для воронежских депутатов не стало поводом снизить активность работы в округах, передает корреспондент Накануне.RU. Наоборот городские парламентарии используют летнее время для оказания реальной помощи в самых разных социальных проектах.

В микрорайоне Сомово города Воронежа казенное учреждение «Буревестник» уже более четверти века оказывает социальную защиту детей и семей, проживающих на территории Воронежской области и оказавшихся в сложной ситуации. Здесь оказывают поддержку и несовершеннолетним детям, и женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Понятно ,что таким социальным учреждениям помощь в решении вопросов по созданию комфортных условий никогда не бывает лишней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, на протяжении нескольких лет этот центр опекает председатель Воронежской городской Думы, депутат по округу №1 Владимир Ходырев.

Вопросы, в которых Владимир Ходырев помог, можно перечислять долго. В 2018 году - поддержка при строительстве и запуске газовой котельной. Реальная помощь в решении вопросов текущего ремонта здания, благоустройства территории, замены мебели. Помощь в приобретении медийного цифрового оборудования, спортивного и игрового инвентаря и многое другое. Во всех этих вопросах помощь Владимира Ходырева привела к конкретным результатам.

Серьезный проект по капитальному ремонту зданий и сооружений учреждения, строительству дополнительного корпуса, расширения территории, строительству летних домиков для отдыха детей из семей социального риска в 2020-2021 годах депутату Ходыреву удалось решить с помощью областных властей.

Но заботой только о центре "Буревестник" спикер городской думы Воронежа не ограничивается. В микрорайонах Сомово и Боровое в текущем году председателем городской Думы, депутатом по округу №1 Владимиром Ходыревым запланирован обширный план по благоустройству. Например, детское игровое оборудование появится на улице Дубовая, 12, улице Конституции, 35, улице 30 лет Октября, 5, улице Маклокский проезд.

Весьма внушительные средства выделены из бюджета на текущий ремонт и приобретение оборудования и учебных пособий для школы №56. Директор МБОУ СОШ №56 Маргарита Першина рассказывает, что сотрудничество учебного заведения с Владимиром Ходыревым продолжается уже 15 лет.

«За это время Владимир Федорович ни один год не оставлял нашу школу без внимания. С какими бы вопросами мы не обращались, он всегда рассматривал их положительно. Будь то текущий ремонт школы, закупка оборудования или благоустройство пришкольной территории. Очень большое внимание Владимир Федорович уделяет патриотическому воспитанию. Рядом со школой расположена братская могила №9, в школе еще создан музей, в нем два зала. Один посвящен Малышевскому госпиталю, который находился в годы войны в нашей школе в старом двухэтажном здании довоенной постройки 1937 года. Второй зал посвящен Одерскому полку связи. Владимир Федорович помогает нам в приобретении стендов, в реконструкции музея, в его поддержании. В этом году к 75-летию Победы он нам предоставил стенды, посвященные этой юбилейной дате», — говорит Маргарита Першина.

Еще один важный социальный проект реализуется при поддержке депутата в старом Боровом. Здесь возводится пристройка к детскому саду №69. Микрорайон разрастается, деток становится больше. Группы практически переполнены в детсадике - наполняемость групп от 30 человек, 47 детей 2014-го года рождения.

Необходимость в дополнительных группах и местах для детей серьезная. Поэтому пристройка к функционирующему зданию детского сада фактически важный социальный объект. Ее возводят в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Инициатором реализации этого проекта был Владимир Ходырев. Проект на пристройку имеет положительное заключение госэкспертизы от 4 сентября 2019 года и рассчитан на проектную мощность – 141 место. Уже к сентябрю планируется открыть новые групповые помещения с набором всего необходимого современного оборудования.

«Жители внимательно следят за стройкой. Самый актуальный вопрос – открытие ясельных групп. Поскольку многие сейчас хотят выйти на работу, когда детям исполнилось полтора года. В нашей пристройке 3 группы будут отданы под ясли. Речь идет о возрастной категории от полутора до двух лет» - поясняет заведующая детским садом №69 Елена Никитина. А проекторы и ноутбуки, без которых теперь никакой воспитательный процесс не возможен, детский сад приобретет при содействии Владимира Ходырева.

Накануне.RU уже сообщало, что инициатором еще одного доброго проекта стал спикер Воронежской городской думы Владимир Ходырев. Речь об акции "Помоги учиться дома", в которой принимают участие депутаты Воронежской городской думы.

Несмотря на начало школьных каникул, депутаты продолжают участвовать в акции. Накануне в микрорайоне Краснолесный депутаты Воронежской городской Думы Владимир Ходырев и Михаил Гусев вручили ноутбуки детям из семьей с трудным материальным положением: Ангелине Юровой и Дмитрию Михайлову. За ноутбуком Ангелины пришла ее мама, она воспитывает дочь одна и очень верит, что новый гаджет поможет дочери успешно справляться со школьными заданиями.

Дима сам получил ноутбук и радости не скрывал. Мальчика воспитывает бабушка, которая была уверена, что в такой трудный момент Владимир Ходырев поможет приобрести ноутбук.

Женщина хорошо знает депутата и с теплотой отзывается о помощи, которую парламентарий оказывает местной детской школе искусств и поселку в целом.

Акция "Помоги учиться дома" продолжается. Как и депутатская помощь с решении конкретных социальных вопросов.