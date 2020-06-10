Первый поезд из Екатеринбурга в Крым отправится 30 июня

Первый поезд из Симферополя в Екатеринбург отправится 28 июня. Об этом Накануне.RU сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту компания "Гранд сервис экспресс".

На маршруте Казань, Саранск, Пенза и Балашов.

Из столицы Урала в Крым поезд отправится 30 июня. Он прибудет в Симферополь 3 июля и будет следовать через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград. По обоим направлениям поезда будут курсировать раз в неделю.

Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня. В Минтрансе РФ сообщили, что поручение об организации дополнительных поездов в Крым отдал министр транспорта Евгений Дитрих.

Это произошло после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля. За этим заявлением последовал рост продаж билетов на поезда в Крым.

Кроме того, откроется сообщение между Симферополем и Кисловодском. Поезда будут курсировать два раза в неделю через Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя. Первый поезд из Кисловодска прибудет 2 июля. Поезд Санкт-Петербург - Евпатория будет курсировать через день с остановками в Рязани, Мичуринске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

Отмечается, что в поездах будут строго соблюдаться разработанные Минтрансом России и одобренные Роспотребнадзором рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.