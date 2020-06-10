В рамках расследования ДТП с участием Ефремова возбуждено дело о сбыте наркотиков

Полиция возбудила еще одно уголовное дело в рамках расследования резонансного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по 228.1 УК РФ - сбыт наркотиков.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - сообщают правоохранители.

Напомним, по требованию прокуратуры дело о ДТП с Ефремовым передали в Главное следственное управление ГУ МВД по столице.



О том, что в анализах Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина, — ранее сообщали СМИ. 10 июня московская прокуратура официально подтвердила, что по имеющейся информации в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Автоавария произошла 8 июня вечером на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

С семьей погибшего актер и его представители не связывались. По данным представителя потерпевших Александра Добровинского, близкие погибшего водителя фургона не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса. Сам Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего.

Напомним также, что уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.