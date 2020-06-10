16 Сентября 2020
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столб огня, сжигание газа, дым (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюменцев напугал столб дыма и огня над городом

Тюменцев напугал столб дыма и огня. Фотографии и видеозаписи появились в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"По старотобольскому тракту. Такого прежде не было. Может, кто-нибудь знает, куда можно позвонить, это же катастрофа! В Субботино нечем дышать, если ветер поменяет направление Антипино и Войновка задохнуться первыми!" - прокомментировала автор фотографий Наталия, указав, что горение якобы происходит на "Опытном заводе гусеничных тягачей".

Факельное горение запечатленное на снимках вызвало бурное обсуждение. Многих тюменцев беспокоит запах пластмассы в воздухе. Кое-кто из местных жителей предположил, что произошла какая-то авария.

столб огня, сжигание газа, дым(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

столб огня, сжигание газа, дым(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

Однако большинство подписчиков группы считают, что на кадрах - горит газ на НПЗ и ничего страшного не происходит.

"Сколько лет уже горит этот факел, никому никогда не мешал, заметили только сегодня что ли". "Это одна из труб НПЗ. Отходы производства горят. Ничего страшного, их проверяли, они безвредны". "Это так то факел который горит на участке НПЗ", - пишут интернет-пользователи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области корреспонденту Накануне.RU сообщили, что сообщение об аварии в ведомство не поступало. "Наши подразделения не выезжали", - прокомментировали в МЧС.

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Тюменцев напугал столб дыма и огня над городом

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Теги: столб огня, сжигание газа, дым



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