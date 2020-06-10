На Михаила Ефремова надели электронный браслет, чтобы следить за ним во время домашнего ареста

На актера Михаила Ефремова надели электронный браслет, с помощью которого будут контролировать как он соблюдает домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органов.

Ефремову были разъяснены права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут посещать Ефремова и доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд. Расследование уголовного дела взял под личный контроль прокурор Москвы Денис Попов. Он поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.

Автоавария произошла 8 июня вечером на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

С семьей погибшего актер и его представители не связывались. По данным представителя потерпевших Александра Добровинского, близкие погибшего водителя фургона не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса. Сам Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего.

Напомним также, что уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.