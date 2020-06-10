Депутаты Мосгордумы не сумели вынести вотум недоверия Шапошникову

Депутаты Мосгордумы от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" не успели инициировать недоверие спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову к сегодняшнему заседанию.

Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил депутат Евгений Ступин.

"Прежде чем этот проект постановления будет вынесен на рассмотрение, он должен пройти ряд бюрократических процедур. Первое - ознакомительная виза должна быть получена у начальника государственно-правового управления думы. У него три дня на это. Он еще визу свою не поставил. Далее, этот проект направляется на проставление визы заместителю мэра. И у нее 14 дней. То есть, я думаю, что реально недели через три только этот проект будет внесен в Мосгордуму. "Единая Россия", к сожалению, установила миллион преград нам. Даже чтобы внести проект, нужно миллион препятствий пройти", - высказался парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе Шапошников оказался в центре скандала, связанного с его декларацией о доходах. Спикер за минувший год успел стать миллиардером, его объяснения о происхождении денег вызывали немало вопросов. При этом он счел приемлемым для своей репутации не снимать с себя полномочия спикера на время проверки его декларации специальной комиссией.

Парламентарии полагают, что нынешний председатель "неспособен выстроить конструктивную работу в думе и взаимодействие с мэрией", а его поведение "в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство".

"А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода - усиливает подозрения. Все это заставляет нас предложить думе сменить председателя", - говорится в заявлении депутатов.

Вотум недоверия готовы вынести, Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук.