Евгений Куйвашев провел личный прием - разобрался со строительством дороги и освещением в парке

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел в формате видеоконференции личный прием граждан, по итогам которого дал поручения по строительству дороги в южной части региона и освещению парка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, с вопросами о завершении строительства дороги протяженностью в 5,1 км, соединяющей поселки Красноармейский под Асбестом и Островное в Березовском городском округе, к главе региона обратился житель Асбеста Дмитрий Попов.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, вся сложная организационная часть работы к этому моменту завершена.

Глава региона поручил полностью достроить объект к концу 2021 года. После того, как дорога будет сдана, будет решен вопрос и с организацией работы междугороднего транспорта.

Житель Екатеринбурга Антон Чирков рассказал о проблеме с освещением парка по улице Чкалова. Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому проконтролировать решение и вопроса с освещением парка, и с благоустройством территории.

Александр Высокинский заверил, что проектно-сметная документация, предполагающая модернизацию систем освещения с установкой 98 опор, уже готова, и до конца года проект будет реализован. А в следующем году начнутся и работы по благоустройству. Это один из пунктов программы подготовки к 300-летию Екатеринбурга.