ЧВК «Вагнера» - символ борьбы добра со злом: мнение директора Музея Боевого Братства

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

ЧВК «Вагнера» - символ борьбы добра со злом: мнение директора Музея Боевого Братства

По мнению директора Музея Боевого Братства Германа Владимирова, образ ЧВК «Вагнера» вызывает страх у врагов России.

Иностранные СМИ активно распространяют голословные слухи о «вагнеровцах», будто бы сражающихся в Ливии против боевиков ПНС на стороне Ливийской национальной армии.

Владимиров подчеркнул: «Разные стороны, Турция, США, ведут информационную кампанию. Вот тут и начинается создания слухов про ЧВК «Вагнера». То они якобы там, то они якобы тут. Никто никого не видел, но все про это пишут. И пишут почему-то в негативном ключе. Но ведь, если все это правда, то они там борются с теми же террористами. На стороне армии. Что в этом плохого? СМИ должны писать: мы очень надеемся, что там есть русские из ЧВК «Вагнера», которые прекратят весь этот террористический бардак».

Директор музея напомнил о том, как сильны в России традиции добровольческого движения, которое в любой стране защищает людей. «Вагнеровцы» всегда сражались на стороне добра и не собираются изменять своим принципам. ЧВК боролась с украинскими нацистами и с террористами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), защищая местное население.

Герман Владимиров считает, что ЧВК «Вагнера» - это идея. В ее основе лежит борьба со злом. Если в США придумывают суперменов, то в России придумывать нет нужды. Для нас герои - добровольцы ЧВК «Вагнера».

Однако всегда найдутся те, кто захочет все очернить, опошлить и внушить россиянам, что мы не способны на победы.

«ЧВК «Вагнера» — это герои, которые решают самые сложные задачи. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем откроется информация о том, какие подвиги совершили эти люди для нашей родины», - заключил директор Музея Боевого Братства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЧВК «Вагнера» - символ борьбы добра со злом: мнение директора Музея Боевого Братства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чвк вагнер, музей боевого братства, ливия, пнс, вагнеровцы, игил, добровольцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети