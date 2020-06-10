ЧВК «Вагнера» - символ борьбы добра со злом: мнение директора Музея Боевого Братства

По мнению директора Музея Боевого Братства Германа Владимирова, образ ЧВК «Вагнера» вызывает страх у врагов России.

Иностранные СМИ активно распространяют голословные слухи о «вагнеровцах», будто бы сражающихся в Ливии против боевиков ПНС на стороне Ливийской национальной армии.

Владимиров подчеркнул: «Разные стороны, Турция, США, ведут информационную кампанию. Вот тут и начинается создания слухов про ЧВК «Вагнера». То они якобы там, то они якобы тут. Никто никого не видел, но все про это пишут. И пишут почему-то в негативном ключе. Но ведь, если все это правда, то они там борются с теми же террористами. На стороне армии. Что в этом плохого? СМИ должны писать: мы очень надеемся, что там есть русские из ЧВК «Вагнера», которые прекратят весь этот террористический бардак».

Директор музея напомнил о том, как сильны в России традиции добровольческого движения, которое в любой стране защищает людей. «Вагнеровцы» всегда сражались на стороне добра и не собираются изменять своим принципам. ЧВК боролась с украинскими нацистами и с террористами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), защищая местное население.

Герман Владимиров считает, что ЧВК «Вагнера» - это идея. В ее основе лежит борьба со злом. Если в США придумывают суперменов, то в России придумывать нет нужды. Для нас герои - добровольцы ЧВК «Вагнера».

Однако всегда найдутся те, кто захочет все очернить, опошлить и внушить россиянам, что мы не способны на победы.

«ЧВК «Вагнера» — это герои, которые решают самые сложные задачи. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем откроется информация о том, какие подвиги совершили эти люди для нашей родины», - заключил директор Музея Боевого Братства.