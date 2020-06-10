В Челябинске руководство агрофирмы "Ариант" подозревают в хищении свыше 187 млн рублей из бюджета

В Челябинске руководство агрофирмы "Ариант" подозревают в хищении из бюджета более 187 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства агрофирмы представило в налоговый орган недостоверные сведения, на основании которых было принято решение о выплате возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость.

Деньги были перечислены на расчетный счет компании. Таким образом, были похищены бюджетные средства на сумму более 187 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области", - рассказали в ведомстве.

Напомним, владельцами "Арианта" являются бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов.