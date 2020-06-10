Тюменская ферма модернизирует производство: можно будет доить 160 коров в час

Стабильный рост производственных показателей инициирует тюменских сельхозтоваропроизводителей на модернизацию производства. Так, в Упоровском районе на 1 мая 2020 года уже отмечается увеличение показателей в животноводстве. По сравнению с 2019 годом здесь выросло производство молока на 307 тонн и составило 10463 тонн, сообщили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Один из передовиков — ООО "Ингалинка", где фиксируется больше семи тысяч килограммов на одну фуражную корову. Учитывая такую тенденцию предприятие начало модернизацию доильного зала. В настоящее время здесь уже приступили к замене доильного оборудования, работы планируют завершить к июлю. В процессе модернизации на предприятии появятся современная доильная установка на 40 голов, включая систему управления стадом, респондеры, идентификацию на каждом месте, селекцию. Как отмечают специалисты, новая установка должна значительно облегчить труд животноводов, ведь она позволяет пропустить до 160 голов всего за один час.

Отметим, сегодня поголовье дойного стада составляет 800 голов. После окончания модернизации доильного зала предприятие планирует расширяться и закупить 150 племенных нетелей голштинской породы.