В тюменском водоеме обнаружено тело подростка

Следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят проверку по факту гибели подростка, утонувшего в искусственном водоеме. Трагедия произошла днем 10 июня 2020 г. Тело ребенка 2006 года рождения было обнаружено в районе переулка Тарманский в Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, предположительно подросток решил искупаться со сверстниками в запрещенном для купания месте. В настоящий момент устанавливаются все детали происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.