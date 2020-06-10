15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область В России
мусор, уборка мусора (2019) | Фото: Накануне.RU

Минприроды России включило полигон в Староуткинске в свердловский реестр объектов для размещения ТКО

Минприроды России одобрило предложение свердловских властей и подтвердило возможность включения полигона в Староуткинске в региональный реестр санкционированных объектов для размещения твердых коммунальных отходов. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Как заявил заместитель регионального МинЖКХ Егор Свалов, с начала реализации нацпроекта "Экология" из логистической схемы обращения твердых коммунальных отходов Среднего Урала было исключено более 200 свалок. Все они были созданы до 1 января 2019 года и на момент начала реформирования отрасли не соответствовали нормам природоохранного законодательства.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, замминистра энергетики Свердловской области Егор Свалов(2019)|Фото: Накануне.RU

"В настоящее время в Свердловской области действует 34 лицензированных полигона. Для всех очевидно, что для такого большого по территории и достаточно неравномерного по плотности населения региона этого явно недостаточно. И хотя до 2023 года нам законодательство разрешает использовать часть старых площадок, мы понимаем, что время быстротечно и в дальнейшем дефицит емкостей санкционированных полигонов будет только усугубляться.

Для того, чтобы этого избежать, в региональную схему потоков ТКО необходимо вернуть как минимум еще восемь свалок. Работа по оформлению и приведению таких площадок в нормативное состояние ведется в нескольких муниципалитетах и мы уверены, что в ближайшее время эта задача будет полностью решена", - пообещал Свалов.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

Главной целью перехода регионов на комплексную систему обращения с ТКО является ликвидация несанкционированных свалок и сокращение объемов захоронения отходов. В соответствии с нацпроектом "Экология" к 2024 году на вторичную переработку в Свердловской области должно направляться не менее 36 процентов бытового мусора. Для решения этой задачи в регионе планируется построить 17 мусоросортировочных комплексов и обеспечить нормативную эксплуатацию 25 полигонов.

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Минприроды России включило полигон в Староуткинске в свердловский реестр объектов для размещения ТКО

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Теги: полигон, Староуткинск, Минприроды, ТКО



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