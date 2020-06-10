В Перми начнут производить препарат от коронавируса

Пермь станет одним из четырех городов, в котором будут выпускать препарат от коронавируса "БиоГам", успешно прошедший первую фазу клинических испытаний. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Производством препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19 занимается холдинг "Нацимбио" "Ростеха" и Российского фонда прямых инвестиций. Холдинг предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию.

"Поиском решений для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией сейчас занято все мировое научное сообщество, активную роль в этом процессе играют и российские специалисты. Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный эффективный и безопасный препарат. После того, как он пройдет регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе", – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации конечного препарата.