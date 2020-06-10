Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал Руденко.

Ранее приглашение принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы приняли лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Также, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, со дня на день ожидается поступление ответов на приглашения еще ряда государственных лидеров. А вот приглашать украинского президента Владимира Зеленского не стали, поскольку "Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой отечественной войне".