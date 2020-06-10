Генпрокуратура Украины требует арестовать Порошенко

Генпрокутарура Украины официально озвучила текст подозрения бывшему президенту Петру Порошенко, которому сегодня сообщили об этом.

"Народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Напомним, речь идет о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Порошенко отказался принимать подозрение из рук прокуроров, так как, по словам его адвокатов, подозрение депутату Рады должен вручать лично генпрокурор. И покинул здание Госбюро расследований.

Олигарх с группой поддержки поехал в офис генпрокурора Натальи Венедиктовой, с которой пререкался в ее кабинете.

"Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали чтобы показать им, что они нарушают закон", - заявил перед визитом Порошенко.

После общения на ступеньки вышла Венедиктова и заявила, что это уже третий случай подозрения депутату Рады и все они вручались по одному механизму. Порошенко же не вручили подозрение, а только объявили в присутствии свидетелей. И если он хочет его получить, то пусть получает у следователей и прокуроров, а не приходит к ней в кабинет. Она добавила, что Порошенко просто приехал выговориться. Генпрокуратура же будет ходатайствовать об аресте олигарха и в течение суток обратится за этим в суд. Но Порошенко еще раз нужно допросить - теперь уже в качестве подозреваемого.

Порошенко заявил, что "страна возвращается во времена Януковича", а генпрокурор получила личное указание от президента Владимира Зеленского.

Бывшему президенту по указанным статьям грозит от 7 до 10 лет тюрьмы, но дело вряд ли доведут до конца, полагает юрист и бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов. А власть выбрала самое безобидное преступление Порошенко лишь для самопиара.

"Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества - неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки... Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость... Первое подозрение Порошенко - это продажа воздуха", - написал Портнов.

Он отметил, что власти никак не препятствовали олигарху переоформить за год активы на подставных лиц, изменить карту офшоров, снять миллионы долларов наличных и перепрятать деньги в иностранных юрисдикциях. А факты хищений, коррупции, госизмены, подрыва суверенитета, военных преступлений, узурпации власти, отмывания преступных доходов, неуплаты налогов, махинаций с офшорами, фальсификации уголовных дел и т.д. оставлены без внимания.

Портнов также добавил, что закон предусматривает вручение депутату подозрения не только генпрокурором. Но вся эта история уже стала похожей на фарс.