15 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

"Повалили на землю и удерживали". СК проверяет действия полицейских в конфликте с загоравшими сургутянками

Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре в Сургуте организовал процессуальную проверку по факту применения сотрудниками полиции физической силы при задержании двух жительниц города, загоравших в парке "За Саймой". В частности, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили ее на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль.

Напомним, 9 июня в парке "За Саймой" произошел конфликт с участием двух сургутянок и сотрудников полиции. На видео очевидца видно, как последние применяют физическую силу в отношении жительниц Сургута, однако из более полного видео окружного управления МВД следует, что девушки были предупреждены о том, что на пляже находиться запрещено, однако упорно игнорировали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, в настоящий момент для установления всех обстоятельств произошедшего проводится следственные мероприятия. По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции.

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"Повалили на землю и удерживали". СК проверяет действия полицейских в конфликте с загоравшими сургутянками

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Теги: За Саймой, СК РФ, конфликт, проверка



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