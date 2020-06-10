"Повалили на землю и удерживали". СК проверяет действия полицейских в конфликте с загоравшими сургутянками

Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре в Сургуте организовал процессуальную проверку по факту применения сотрудниками полиции физической силы при задержании двух жительниц города, загоравших в парке "За Саймой". В частности, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили ее на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль.

Напомним, 9 июня в парке "За Саймой" произошел конфликт с участием двух сургутянок и сотрудников полиции. На видео очевидца видно, как последние применяют физическую силу в отношении жительниц Сургута, однако из более полного видео окружного управления МВД следует, что девушки были предупреждены о том, что на пляже находиться запрещено, однако упорно игнорировали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, в настоящий момент для установления всех обстоятельств произошедшего проводится следственные мероприятия. По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции.