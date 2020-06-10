В Челябинске арестовали троих активистов "Другой России", протестовавших против полицейского произвола

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске арестовали троих активистов "Другой России", протестовавших против полицейского произвола

В Челябинске арестованы три активиста отделения незарегистрированной партии "Другая Россия". Их подозревают в совершении преступления по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), передает корреспондент Накануне.RU.

Артем Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка были задержаны ночью 8 июня. Как рассказали в пресс-службе "Другой России", их задержали у здания прокуратуры Ленинского района города во время акции против полицейского беспредела. Напомним, в мае в отделе полиции сотрудник ППС нанес травмы задержанному, которого доставили в участок по вызову о семейном конфликте. Мужчину сначала избили, а после изнасиловали резиновой дубинкой. Сотрудник правоохранительных органов, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий, по решению суда заключен под стражу. В этот же день у активиста Ивана Алексеева был проведен обыск с изъятием техники.

В "Другой России" считают, что уголовное дело сфабриковано, и опасаются, что на арестованных может оказываться моральное и физическое давление с целью получения необходимых следствию показаний.

"Считаем уголовное дело политически сфабрикованным, мотивированным, сфальсифицированным, в том числе, судя по последним политическим делам, могли быть и какие-то провокаторы внедрены. Мы сейчас очень беспокоимся за их физическое и моральное здоровье, потому что в том же Челябинске сотрудники, судя по заявлениям местных анархистов, применяли к ним меры физического воздействия. Считаем, что это дело такое же политически ангажированное, как и последние политические дела "Нового величия", "Московское дело", дело Николая Платошкина. Система не жалеет никого", - рассказал Накануне.RU член исполнительного комитета "Другой России" Михаил Аксель.

В партии заявляют, что ведут свою деятельность в правовом поле и считают любые попытки давления незаконными.

Член Федерального совета "Партии Дела", писатель Максим Калашников оценивает эту ситуацию как вопиющий произвол.

"Надо принимать меры к сотрудникам внутренних дел, которые избили и изнасиловали задержанного. А за что вы арестовываете тех, кто против этого протестовал? Если вы боитесь, что будет, как в Штатах после убийства Джорджа Флойда, то так не будет, здесь другие традиции. А если полиция будет себя так вести, то, возможно, все кончится большим социальным взрывом в конце концов, потому что сегодня так поступят с этим человеком, а завтра с нами. Я считаю, что активистов надо отпускать. Это что за беспредел такой! Это лишняя монета в копилку социального напряжения", - подчеркнул он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске арестовали троих активистов "Другой России", протестовавших против полицейского произвола

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Полицейский произвол, Другая Россия, Партия дела



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2020 15:28 Мск В Челябинске арестован полицейский, который резиновой дубинкой изнасиловал задержанного

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети