В Челябинске арестовали троих активистов "Другой России", протестовавших против полицейского произвола

В Челябинске арестованы три активиста отделения незарегистрированной партии "Другая Россия". Их подозревают в совершении преступления по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), передает корреспондент Накануне.RU.

Артем Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка были задержаны ночью 8 июня. Как рассказали в пресс-службе "Другой России", их задержали у здания прокуратуры Ленинского района города во время акции против полицейского беспредела. Напомним, в мае в отделе полиции сотрудник ППС нанес травмы задержанному, которого доставили в участок по вызову о семейном конфликте. Мужчину сначала избили, а после изнасиловали резиновой дубинкой. Сотрудник правоохранительных органов, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий, по решению суда заключен под стражу. В этот же день у активиста Ивана Алексеева был проведен обыск с изъятием техники.

В "Другой России" считают, что уголовное дело сфабриковано, и опасаются, что на арестованных может оказываться моральное и физическое давление с целью получения необходимых следствию показаний.

"Считаем уголовное дело политически сфабрикованным, мотивированным, сфальсифицированным, в том числе, судя по последним политическим делам, могли быть и какие-то провокаторы внедрены. Мы сейчас очень беспокоимся за их физическое и моральное здоровье, потому что в том же Челябинске сотрудники, судя по заявлениям местных анархистов, применяли к ним меры физического воздействия. Считаем, что это дело такое же политически ангажированное, как и последние политические дела "Нового величия", "Московское дело", дело Николая Платошкина. Система не жалеет никого", - рассказал Накануне.RU член исполнительного комитета "Другой России" Михаил Аксель.

В партии заявляют, что ведут свою деятельность в правовом поле и считают любые попытки давления незаконными.

Член Федерального совета "Партии Дела", писатель Максим Калашников оценивает эту ситуацию как вопиющий произвол.

"Надо принимать меры к сотрудникам внутренних дел, которые избили и изнасиловали задержанного. А за что вы арестовываете тех, кто против этого протестовал? Если вы боитесь, что будет, как в Штатах после убийства Джорджа Флойда, то так не будет, здесь другие традиции. А если полиция будет себя так вести, то, возможно, все кончится большим социальным взрывом в конце концов, потому что сегодня так поступят с этим человеком, а завтра с нами. Я считаю, что активистов надо отпускать. Это что за беспредел такой! Это лишняя монета в копилку социального напряжения", - подчеркнул он.