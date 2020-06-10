Российскую IT-индустрию велели поддержать госкомпаниям - у них и деньги есть

Российские айтишники рассказали Владимиру Путину о своих соображениях по поводу судьбы отрасли во время экономического кризиса и эпидемии.

Валентин Макаров из "Руссофта" предостерег о возможной "утечке мозгов" их российской IT-отрасли в условиях экономического кризиса, если отрасль оперативно не восстановится и не получит поддержку государства. Глава компании назвал российских программистов лучшими в мире, попросил создавать для них высокие зарплаты и комфортные условия труда, чтобы специалисты не уезжали. Также он попросил налоговые льготы.

Эксперт предложил отказ от взимания страховых взносов на 2020-2021 годы, оказание точечной поддержки IT-компаний, бессрочные льготы по страховым взносам (текущие льготы для отрасли заканчиваются в 2023 году). "Важный момент с НДС: нужно придумать инструменты, которые уровняют российские компании с глобальными игроками на отечественном рынке", - добавил Макаров.

Глава "Руссофта" также отметил, что многие создаваемые технологии не подчиняются никакому регулированию, поскольку их просто раньше не было. Законодательный ответ должен быть очень оперативным, считает, эксперт. Например, это касается разработки финансовых инструментов – компании внедряют их для иностранных рынков, а в России многие из таких разработок запрещены.

Борис Нуралиев из "1С" попросил субсидировать российские компании на покупку и внедрение российских продуктов, особенно это касается объектов МСП. Другое предложение разработчика – увеличение бюджетных мест на IT-специальностях.

Тигран Худавердян из "Яндекса" отметил, что IT-индустрия лучше других отраслей справилась с кризисом, некоторые даже смогли найти новые интересные решения и придумать продукты, ставшие нужными и актуальными в условиях эпидемии: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Он отметил, что некоторые направления, например, онлайн-кинотеатры, совершили настоящий качественный и количественный рывок. "Если бы спросили, нужда ли отрасли сейчас помощь или нет, то я, скорее, склонен сказать, что нет. Но если помогать, то в регуляторике", - добавил представитель "Яндекса".

Борис Добродеев, возглавляющий Mail.Ru Group, сказал, что были направления, которые упали во время кризиса, но есть и точки роста. Последние позволили, например, не увольнять сотрудников, а расширять штат. Добродеев рассказал, что объем экспорта компьютерных игр в этом году может достигнуть $4 млрд, что примерно равно всему экспорту российской рыбы.

Михаил Осеевский из "Ростелекома" обратил внимание на высокий рост потребления интернет-контента во время эпидемии. "Отрасль адекватно ответила на вызовы и с минимальными потерями прошла испытания. Более сложная ситуация в сегменте микро- и малого бизнеса, отмечаем сокращение их активности", - отметил глава компании. Сокращение выручки компании в этом году будет "в размере нескольких процентов". Осеевский предложил обеспечивать новое вводимое жилье интернет-инфраструктурой на этапе строительства и сдачи. Также он предложил разрешить IT-индустрии выйти на оптовый рынок электроэнергии для обеспечения ЦОДов. Еще одно предложение эксперта – регламентировать в трудовом законодательстве удаленный формат работы.

Наталья Касперская заявила, что перед совещанием бизнесмены хотели просить признать отрасль сильно пострадавшей, но оказалось, что состояние у компаний индустрии очень разное. Поэтому она предложила уточнить ОКВЭДы по отрасли разработки.

Путин отметил, что по оценке Минкомсвязи в 2020 году расходы хозсубъектов сократятся в среднем на 20% на информационные технологии. И эти выпадающие расходы надо замещать за счет правительства и госкомпаний.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев согласился, что некоторое сокращение рынка в этом году будет. Он напомнил, что в 2014 году бизнес достаточно долго выкарабкивался, но вышел их кризиса "более зрелым". "Надо сконцентрироваться на том, чтобы заместить выпадающий спрос. И здесь мы видим перспективу в плане госкомпаний. Если государственные ведомства обязаны покупать отечественный софт, то госкомпании пока могут покупать иностранный – можно сделать так, чтобы они тоже перешли на отечественную продукцию", - отметил министр. Он предложил субсидировать 50% расходов компаний-лидеров на покупку софта.

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин заявил, что надо выходить на системные решения, которые дадут мощный импульс всей индустрии. "IT-отрасль является самой мобильной", - заметил глава кабмина, указав на частую смену юрисдикции таких компаний и предложил формировать для них климат.

Путин отметил: "У меня складывается впечатление, что мы все одинаково мыслим. Мы понимаем, что надо делать и как надо делать. Осталось дело за малым – сделать. Прошу правительство внимательно проанализировать все, что сегодня говорилось. Эти предложения должны быть включены в национальный план восстановления экономики". Президент распорядился подготовить комплекс мер, включая налоговый маневр, который бы стимулировал развитие отрасли. Также он предложил ускорить принятие закона о так называемых "правовых песочницах", предусматривающего регуляторику для новых технологий и процессов. Также глава государства приказал ускорить принятие законодательства о работе и развитии искусственного интеллекта.