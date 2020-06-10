"Кто верит – тот проголосует": Мосгордума приняла закон об электронном дистанционном голосовании

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о проведении в столице дистанционного электронного голосования. Документ был внесен горизбиркомом, а ранее проведение такого вида голосования в Москве и Нижегородской области одобрила ЦИК – голосовать дистанционно москвичи и нижегородцы будут по поправкам в Конституцию.

Стоит отметить, что еще до начала рассмотрения законопроекта коммунисты Госдумы и Мосгордумы устроили акцию протеста, назвав электронное голосование инструментом "тотальной фальсификации".

Законопроект предполагает, что электронное голосование будет идти одновременно с традиционным (ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявлял, что 1 июля дистанционно проголосовать будет уже нельзя, только шесть дней до официального дня волеизъявления).

"Предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, - заявил на заседании МГД Ермолов. – Использоваться будет сайт Мосуслуг. Избиратель должен будет подать заявление на том же сайте. Специальное программное обеспечение портала посредством шифрования сохранит тайну голосования избирателя".

При этом избиратель может передумать и проголосовать традиционно – порядок отказа от электронного голосования и включение в список традиционного голосования определит избирком.

"Действие этого документа будет распространяться на 2020 год", - уточнил Ермолов отличие муниципального документа от федерального (его недавно приняла Госдума).

Депутат Мосгордумы Александр Козлов, представляя законопроект, добавил, что законопроект соответствует Конституции РФ: "Как мы знаем, большинство госуслуг в Москве и России уже перешло в электронный формат. Убрана необходимость посещения различных организаций. Выборы также трансформируются. Сейчас на повестке внедрение дистанционного голосования. Как и все новое, формат вызывает определенные вопросы. Протоколы безопасности, возможность наблюдения и другие моменты широко обсуждаются".

Козлов считает, что проведена большая работа по созданию корпуса наблюдателей, которая будет полностью завершена к единому дню голосования (сентябрь 2020).

"Подано более 300 тыс. заявок от москвичей на электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию", - сообщил Козлов.

Депутат Леонид Зюганов указал на тот факт, что результаты голосования будут храниться в системе, относящейся к администрации города, а не в горизбиркоме. Ермолов заявил, что "неизменность информации гарантируется оператором портала". То есть мэрией Москвы.

Глава горизбиркома сообщил, что избиратель, пришедший на "домашний" участок, то ТИК свяжется с электронной комиссией, спросит – проголосовал этот человек или нет, если нет, то электронная комиссия его исключает, а традиционная – включает в свой список. Ермолов также сообщил, что сейчас решается вопрос о возможности установки на всех (или части) участках автоматизированной системы информирования о том, голосовал электронно человек или нет.

Депутат Павел Тарасов заметил, что не обозначена возможность публичного контроля за тем, чтобы оператор процесса не мог изменить исходный код. Ермолов ответил, что члены избирательной комиссии будут иметь возможность позвонить любому "дистанционному" избирателю и проверить, проголосовал ли он. В случае возникновения жалоб комиссия сможет организовать пересчет электронных голосов, распечатав их.

Сергей Митрохин заметил, что избирком так и не обозначил сроки проведения эксперимента и критерии оценки его успешности. "Действительно, в законе нет критериев – положительный эксперимент или отрицательный. У каждого свои могут быть оценки", - согласился Ермолов. Он сам считает, что показатель успешности – количество избирателей, которые воспользуются такой возможностью.

Ермолов заявил, что 10 июня (в день рассмотрения законопроекта) 14 независимых экспертов соберутся, чтобы вновь оценить систему электронного голосования. Среди них он назвал представителей НКО, общественных объединений, Общественной палаты.

"Что мы сумели сделать – мы сделали. Все нарекания подтверждающих фактов не имеют", - заявил Ермолов, убеждая в прозрачности системы депутатов. "Тот, кто верит – может голосовать, кто не верит – пожалуйста, традиционное голосование есть", - добавил Ермолов. Глава горизбиркома отказался оценивать тот факт, что многие страны отказались от дистанционного голосования.

Депутат Михаил Тимонов заметил, что половина экспертов, которых упомянул Ермолов, не поддерживают электронное голосование.

Депутат Евгений Ступин поинтересовался, учитывалась ли информация о принуждении к голосованию бюджетников. Ермолов ответил, что эта информация "зачастую является фейком". "Заявлений от граждан о таких фактах у нас нет", - заявил глава избиркома. "А вы не опасаетесь многотысячных протестов москвичей?" – спросил Ступин. Ермолов считает, что оснований опасаться фальсификаций нет.

Ермолов рассказал, что никаких независимых оценок системы дистанционного голосования он не видел и не уверен, что они есть, да и не слишком это интересно. "Ну и не удивляйтесь тогда", - ответил депутат, спросивший об экспертизах системы.

Московские парламентарии предложили избиркому создать свою систему, а не брать оператором исполнительную власть. Тогда многие вопросы были бы сняты. Глава избиркома заявил, что в ЦИКе сейчас идут научные разработки такой системы, которой в дальнейшем будут пользоваться регионы. А пока работа кипит – будет использоваться ресурс администрации.

Эксперимент будет проводиться на всех выборах, которые будут в Москве в 2020-2021 годах, рассказал Ермолов.

Екатерина Енгалычева сообщила, что, по ее сведениям, в некоторых бюджетных организациях составляют списки людей, которые должны будут голосовать дистанционно, что является давлением на избирателей. Ермолов заявил, что письма от депутатов с такой информацией рассматриваться не будут – будут приниматься только заявления от самих избирателей. На что Енгалычева заметила, что бюджетники не будут обращаться с жалобами, иначе их сразу же уволят.

Депутат Александр Соловьев сказал, что оптимальным вариантом при существующей ситуации с коронавирусом было бы вообще перенести выборы до момента окончательного завершения эпидемии.

"Электронное голосование внедряется только для того, чтобы не проявились протестные настроения, которые сейчас есть", - добавил Евгений Ступин.