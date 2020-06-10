15 Сентября 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ РФ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Кроме того, обнаружены средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

В апреле ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинцев, готовивших теракты и вербовку россиян.

Российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных - военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну.

Как передаёт Infox, задержанные собирались устроить взрыв на городском рынке. Помимо этого они занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

Меру пресечения для молодых людей пока не избрали. Идет поиск пособников экстремистов. За подготовку теракта и хранение оружия им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

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Теги: фсб, теракт, симферополь



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Развитие сюжета:

Ранее 12.06.2020 18:28 Мск В Крыму суд избрал меру пресечения для четырех подозреваемых в подготовке теракта

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