ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ РФ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Кроме того, обнаружены средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

В апреле ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинцев, готовивших теракты и вербовку россиян.

Российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных - военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну.

Как передаёт Infox, задержанные собирались устроить взрыв на городском рынке. Помимо этого они занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

Меру пресечения для молодых людей пока не избрали. Идет поиск пособников экстремистов. За подготовку теракта и хранение оружия им может грозить до 20 лет лишения свободы.